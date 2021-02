LIONI (AV) – REITERATAZIONE NELLA GUIDA SENZA PATENTE: I CARABINIERI DENUNCIANO UN TRENTENNE.

I Carabinieri della Stazione di Lioni, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato per “Reiterazione nella guida senza patente” un trentenne del posto, già sanzionato per la stessa violazione.

Nello specifico, nel corso di un servizio disposto dal Comando Provinciale e finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, il giovane è stato nuovamente sorpreso alla guida di un’auto senza la patente di guida.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico del trentenne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Nell’ipotesi appena descritta la guida senza patente, la cui violazione costituisce un illecito depenalizzato, assume invece carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato alla quale si applica la pena dell’arresto sino ad un anno. È una delle due ipotesi dell’articolo 116 del Codice della Strada che riveste carattere penale restando esclusa dalla depenalizzazione, poiché è stato accertato un comportamento recidivo nel biennio. In tutte le ipotesi che assumono carattere penale per la reiterazione dell’illecito depenalizzato, in luogo del fermo amministrativo del veicolo trova applicazione la sanzione accessoria della confisca. La seconda ipotesi dell’articolo 116 che riveste carattere penale concerne la guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

