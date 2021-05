I Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno denunciato in stato di libertà una donna del posto, ritenuta responsabile di Abusivismo edilizio: all’esito degli accertamenti i militari hanno appurato l’abusivo ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale, sito in area soggetta al vincolo idrogeologico, realizzato in assenza del deposito del progetto, nei termini di legge, per il rilascio dell’autorizzazione sismica avuta solo in sanatoria

