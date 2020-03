L’Irpinia ha il secondo caso positivo di Coronavirus. Ecco chi è

E’ risultato positivo al Covid-19 il primo tampone effettuato sull’uomo trasportato dal 118 presso il P.O. “Frangipane” di Ariano il 6 marzo scorso e poi trasferito all’AORN “Moscati”. Anche per il secondo caso probabile, si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha già attivato la sorveglianza fiduciaria, come da circolare ministeriale, sui contatti del probabile caso. Se confermato sarebbe il secondo caso di positività in Irpinia.

Si tratta di un 61enne del luogo, originario di Milano dove per alcuni anni ha gestito un’attività commerciale per poi rilevare un piccolo bar nel centro del tricolle.

