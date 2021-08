L’Irpinia vola alle paralimpiadi di Tokyo

Comincia oggi l’avventura paralimpica della delegazione azzurra di Para Powerlifting. Atterranno oggi a Tokyo l’atleta Donato Telesca, il direttore tecnico Sandro Boraschi e il tecnico irpino Antonio Di Rubbo, tecnico nonché presidente della Royal Gym, società sportiva di Montecalvo Irpino che da anni si impegna nella diffusione della pesistica olimpica e paralimpica nel nostro territorio. È quindi un momento di gran lustro per la nostra terra che sarà rappresentata oltreoceano nell’evento che incarna la più alta ambizione di ogni sportivo. Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, è stato un anno ricco di successi e sorprese per la squadra azzurra di pesistica paralimpica che è stata impegnata in numerose trasferte nel territorio internazionale dopo un anno di stop, dimostrando che il covid non ha fermato il duro lavoro di atleti e tecnici che sono oggi pronti per raggiungere Tokyo e vestire la divisa olimpica. Dopo l ultima settimana di lavoro a Roma e gli ultimi ritocchi, gli azzurri sono pronti a dare il massimo.

