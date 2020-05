L’irpino Francesco Musto selezionato dalla Rai per il suo cortometraggio “Essere diversi”.

Il cortometraggio “Essere diversi” dell’irpino Francesco Musto è stato selezionato dalla Rai per il Festival Internazionale “Tulipani di seta nera”. Il film corto che avrà più visualizzazioni, ci sarà tempo fino al 17 giugno alle ore 12, vincerà il premio grazie alle approvazioni del mondo digitale: Premio Rai Cinema Channel. L’opera del regista di Pratola Serra nonché attore del corto tratta il bullismo ed è ispirata a fatti veri. Il calcio e la musica faranno la loro parte così come gli innamoramenti, l’amicizia fino ad un brutto episodio di violenza in cui Fabio, il protagonista in sedia a rotelle, riesce ad assumere un atteggiamento diverso dalla rabbia di fronte alla stupidità.

Per aiutare Francesco Musto, aprire il link e cliccare play facendo partire il video affinché la visualizzazione sia compresa nel conteggio.

http://www.tulipanidisetanera.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-49979324-5639-4eac-b120-246ad8bc05bc.html

