“L’isola della libertà” di Angelo Michele Imbriani. Si presenta ad Avellino il nuovo volume

Dopo il grande successo del volume Nel nido dell’Aquila. Un teologo nella congiura contro Hitler (2018), lo storico Angelo Michele Imbriani presenta la sua nuova opera intitolata L’isola della libertà. Un viaggio in Inghilterra (pp. 208, 15 euro, già disponibile in libreria).

Nel libro, pubblicato per i tipi del Terebinto edizioni di Ettore Barra, lo stimato professore del “Colletta” di Avellino parte dal racconto di una vacanza in Inghilterra per trarne una riflessione sul tramonto dell’Occidente e dei suoi valori fondanti. Mentre racconta con ironia e umorismo le varie tappe artistico-cultural-gastronomic he e gli incontri casuali e divertenti con singolari personaggi, l’autore va infatti alla ricerca delle radici storiche e dell’autentico significato della libertà moderna.

Venerdì 9 ottobre, alle ore 17:00, presso la Mondadori di Avellino, ne discuteranno con l’autore il giornalista Bruno Guerriero ed Eugenio Capozzi, ordinario di Storia Contemporanea all’Istituto Suor Orsola Benincasa.

