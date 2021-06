L’Istituto Comprensivo di Baiano ricorda la festa della Repubblica.

La scuola italiana ha l’obbligo di ricordare e stigmatizzare i momenti importanti della vita di un Paese. Uno di essi è sicuramente la Festa della Repubblica del 2 giugno, nella quale si ricorda le radici democratiche del Nostro Stato e la scelta che il popolo italiano fece nel lontano 2 giugno 1946 le classi prime e seconde della scuola primaria dell’I.C.S. Giovanni XXIII -G. Parini di Baiano hanno adottato delle originali forme per ricordare l’avvenimento le classi prime hanno realizzato un video denominato “Buon compleanno Italia” che sarà osservabile già dalla data del 2 giugno sul sito dell’istituzione. Le classi seconde in mattinata realizzano un festoso corteo, che porta gli alunni da Via Angelo Scafuri fino alla villa comunale di Baiano con uno sventolio di bandierine tricolori, realizzate in un laboratorio di manipolazione ad opera dei docenti e dei cittadini in erba.

La scuola rimanda al territorio una intelligente sollecitazione e da un senso alla ricorrenza del 75# anniversario dalla nascita della Repubblica!

