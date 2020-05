L’istituto Don Lorenzo Milani e la Protezione Civile di San Potito consegnano i computers

Grazie al lavoro competente dell’animatore digitale prof. Pasquale Tulimiero ed alla collaborazione qualificata del docente-vicario, con il supporto amministrativo della D.S.G.A. dottoressa Mariangela Pira l’istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Manocalzati ha ripreso oggi la consegna dei computers, richiesti dalle famiglie per mettere in pratica la Didattica a Distanza.

Facendo seguito ad una prima consegna effettuata già nel mese di marzo nella sede centrale ,grazie alla collaborazione della Protezione Civile del Comune di San Potito Ultra sono stati consegnati dei notebook agli alunni residenti in questo Comune. In tal modo l’istituto risponde alla necessità che la didattica possa divenire una quotidianità per gli alunni della scuola primaria e della scuola media. Utilizzando i fondi del Ministero della Pubblica Istruzione sono stati acquistati ( in attesa di consegna ) ben trentadue tablet di nuova generazione dalla ditta Cianiello di Napoli. Questi ultimi saranno inventariati dalla scuola e consegnati ad altre famiglie in attesa dei terminali digitali. Le famiglie hanno espresso la loro soddisfazione per l’iniziativa adottata e dovuta, che ha messo in condizione anche gli alunni appartenenti a famiglie senza devaice di esserne adeguatamente forniti. Gli uffici amministrativi dell’istituzione scolastica su indicazione del Dirigente scolastico reggente hanno già approntato le graduatorie per i futuri comodato d’uso.

adsense – Responsive – Post Articolo