Lo scrittore Campano-Veneto Luciano Varnadi Ceriello vince il Premio ETNABook e conquista la Sicilia

“Sono nato in Veneto, vivo in Campania da quando ero bambino e da sempre ho la Sicilia nel cuore. Ogni volta che a jMessina scendo dal traghetto, mi sembra di tornare a casa. Vincere un premio a Catania, città natale del personaggio storico che ho inserito all’interno del romanzo IL SEGRETO DI MARLENE, è una gioia che non ha pari.” Queste le parole a caldo di Varnadi Ceriello appena sceso dal palco e c’è da credergli, poiché il suo romanzo è un vero e proprio tributo al meridione d’Italia, essendo esso ambientato tra la Campania e la Sicilia.