Striscione esposto all’esterno del “Partenio Lombardi”: “El Classico era l’Avellino, Add10 Diego eterno rivale!”. La Curva Sud ricorda Diego Armando Maradona protagonista nell’impianto irpino in Serie A. Quattro anni hanno visto il fuoriclasse argentino, naturalmente dal suo avvento a Napoli, misurarsi con il team biancoverde fino a che quest’ultimo ha militato nella massima categoria. Per la statistica Maradona non ha mai segnato nell’allora stadio Partenio.

