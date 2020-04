Lo studio Consulting invita il tenore Matthew Lamberti ad aderire alla campagna di sensibilizzazione #distantimauniti #stopcovid-19

Esiste un linguaggio, profondo e universale, che valica ogni confine geografico e temporale: la musica. E proprio questo linguaggio melodioso ha creato quel legame di amicizia “a distanza” tra Maria Santovito professionista dello Studio CONSULTING di Giovanna Asonte di Pero (Milano Nord) e Matthew Lamberti, promessa ca mpana nel mondo della lirica.

Il noto tenore è stato invitato da Maria Santovito ad aderire alla campagna di sensibilizzazione #DISTANTIMAUNITI #StopCovid-19 lanciata da STUDIO CONSULTING contro il “killer invisibile”, proprio perché la musica comunica messaggi che possiamo capire facilmente e il messaggio è proprio: “restare a casa”.

Soltanto uniti, nella distanza, possiamo farcela; la battaglia che tutti ci troviamo ad affrontare richiede responsabilità per far sì che si possa riprendere quanto prima una vita normale.

La campagna #DISTANTIMAUNITI #StopCovid-19 è stata lanciata sui social a fine febbraio e gli aggiornamenti normativi vengono pubblicati sul sito www.infostudioconsulting.com.

Lo Studio Consulting nel rispetto della salute di tutti ha deciso sin da subito di chiudere i propri uffici e di ricevere prenotazioni online per garantire i servizi.

“Operiamo già da tempo sfruttando le potenzialità che la tecnologia ci offre” dice la titolare dello Studio Giovanna Asonte “evadiamo pratiche telematiche in tutta Italia, offriamo consulenze via Skype, seguiamo aziende all’estero e abbiamo da anni tante belle esperienze di supporto in ambito dell’immigrazione da raccontare. Grazie alla professionalità della consulente Maria Santovito e di tutto il team dello Studio il supporto lavorativo fornito dietro ad un telefono o ad un pc diventa una storia di vita umana. I miei studi operano nel settore fiscale, legale e dell’immigrazione vantando la collaborazione di diversi professionisti, ho con me un team che mette a disposizione della collettività le proprie competenze e la propria passione, la mission è quella di fornire una consulenza mirata e puntuale affinché la nostra strategia sia sempre l’eccellenza.”

Stare a casa non è una restrizione fine a se stessa ma un atto concreto per vincere una battaglia che richiede necessariamente la collaborazione da parte di ognuno di noi. Solo UNITI a DISTANZA potremo sconfiggere questo nemico invisibile.

adsense – Responsive – Post Articolo