Hans Kluge, direttore per il Vecchio Continente dell’Organizzazione mondiale della Sanità, ha avvertito che in Europa “in ottobre e novembre, vedremo più mortalità” su base giornaliera a causa del Coronavirus. Sul vaccino ha precisato: “L’antidoto metterà la parola fine all’emergenza? Certo che no. La fine della pandemia arriverà solo quando noi come comunità impareremo a convivere con il virus”.

