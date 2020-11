L’on. Gigi Casciello (Forza Italia): “Non si aggiunga altro disagio al precariato di questi tempi drammatici, la Regione Campania paghi i lavoratori assunti attraverso il Concorsone”

“È grave e inaccettabile che, ormai da oltre tre mesi, i neo assunti dalla Regione Campania attraverso il Concorsone iniziato nel 2019 stiano lavorando senza percepire stipendi. La loro situazione dev’essere una priorità assoluta in questa fase. Non si aggiunga altro disagio al precariato in un momento drammatico”. Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, parlamentare di Forza Italia e tra i fondatori dell’Associazione Voce Libera.

“Ho personalmente investito consiglieri regionali sia di maggioranza che d’opposizione per seguire da vicino questa vicenda – prosegue l’onorevole Casciello -. Occorre immediatamente intervenire, parliamo di padri, madri e giovani che non possono gravare sulle proprie famiglie, tra l’altro in questo momento di grande difficoltà. Percepiscono somme non certo da capogiro ma fondamentali per andare avanti in mesi complicati, in cui all’emergenza sanitaria si aggiunge la gravità di una crisi economica dagli scenari potenzialmente devastanti. La Regione Campania non perda più tempo e dia risposte, e stipendi, a questi lavoratori”.

