Lonardo (FI): chiedo al Governo di intervenire affinché le partite di calcio possano vedersi in chiaro in TV

“Dal momento che le partite di calcio di Serie A e Serie B si giocheranno a porte chiuse ed i tifosi non avranno, pertanto, la possibilità di partecipare alle competizioni negli stadi, chiedo al Governo di intervenire presso la Rai, DAZN e Sky affinché tutte le partite si vedano in chiaro, in modo da soddisfare le legittime esigenze di natura sanitaria ed anche per evitare possibili situazioni di modesta depressione sociale”. Lo chiede la Sen. di Forza Italia, Sandra Lonardo, che ha presentato in Senato una interrogazione parlamentare con carattere d’urgenza.

