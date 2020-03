L’onorevole Gigi Casciello (Forza Italia): “Coronavirus, le scuole vanno chiuse completamente perché il personale Ata non è immune”

“Le scuole vanno chiuse completamente, il personale Ata non è immune al Coronavirus eppure quotidianamente deve recarsi negli istituti”. Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia, componente della Commissione Cultura alla Camera e tra i fondatori dell’Associazione Voce Libera.

“Sono giorni delicatissimi, come testimoniano le misure di contenimento del contagio che sono state adottate e non ci si può dimenticare del personale Ata che ancora, ogni mattina, si reca a scuola anche se non ci sono alunni né docenti. Condivido l’appello dell’Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, che in una lettera al ministro Azzolina ha espresso preoccupazione e necessità di prevenire qualsiasi forma di contatto personale non necessario ad assicurare il servizio”, conclude l’onorevole Gigi Casciello.