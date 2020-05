L’ordinanza della Regione Campania prevede la fruizione delle spiagge libere ma molti sindaci le tengono chiuse

L’ordinanza del 22 maggio della Regione Campania prevede la possibilità di usufruire delle spiagge pubbliche, rispettando le normative di sicurezza per evitare contatti ed eventuali contai da covid-19, ma sembra che molti sindaci dei Comuni della costiera campana abbiamo preferito interdire temporaneamente l’accesso e la fruizione delle spiagge libere non potendone assicurare il rispetto del distanziamento sociale e della sicurezza.

“Le spiagge ed il mare dovrebbero essere un bene comune ed allora, soprattutto in questo momento storico in cui vi è una forte crisi economica figlia dell’emergenza sanitaria, è fondamentale garantire a tutti l’accesso alle spiagge pubbliche. Ci rendiamo conto che vi possano sere delle difficoltà tecniche, a causa del ridotto numero di personale nei Comuni, nel vigilare le aree in questione per far rispettare le normative di sicurezza ed allora proponiamo, e lo facciamo attraverso una nota inviata ai sindaci dei Comuni della costa, che come personale della vigilanza possano essere reclutati dei volontari e persone che percepiscono il reddito di cittadinanza. Anche noi Verdi ci proponiamo come volontari, crediamo fortemente nel diritto di usufruire delle spiagge libere.”- ha dichiarato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

