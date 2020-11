L’U.N.A.C. Roccabascerana prosegue senza sosta il prezioso aiuto alla cittadinanza

Prezioso il lavoro dei volontari dell’U.N.A.C. Unione Nazionale Arma Carabinieri – Volontariato

e Protezione Civile ODV – Delegazione U.N.A.C.-Onlus di Roccabascerana (AV) che quotidianamente scendono in strada per assistere la comunità, assicurarne la sicurezza, il decoro e in un periodo delicato come questo, di accertarsi il rispetto delle regole per ridurre al minimo il diffondersi di questo brutto virus che è il Covid-19.

Ecco un breve resoconto dei servizi svolti: Distanziamento Sociale – presso le Scuole dell’Istituto Comprensivo Carlo del Balzo nel servizio di Entrata/Uscita degli alunni/studenti – n. 4 volontari procedono al transennamento della strada per permettere a studenti e genitori di sostare in un’area protetta prima di entrare a scuola e successivamente per l’uscita.

I volontari intervengo più volte per far rispettare il distanziamento e l’uso delle mascherine e scoraggiare un gruppo di ragazzi dal passarsi di bocca in bocca bibite varie. Assistono gli studenti agevolando il loro transito sulle strisce pedonali antistanti le scuole. I volontari sono ovviamente di

prezioso aiuto a supporto della Polizia Locale.

Primo ingresso alla scuola ore 08:00 – secondo ingresso ore 09:00. I volontari rimangono fino alle 09:15.

Successivamente anche per l’uscita, vale lo stesso principio, rispettivamente scaglionato alle 11:00 e alle 12:30. I volontari rimangono fino alle 12:45.

Controllo Accessi – presso gli Uffici Postali di: Tufara Valle e Roccabascerana

ad opera di n. 12 volontari, a rotazione suddivisi in gruppi di 4 per ogni ufficio postale. Il loro compito è di evitare code e assembramenti, facendo rispettare la fila e il corretto uso da parte di tutti della mascherina che copra anche il naso, in occasione dell’erogazione delle pensioni.

Su tutto il servizio si sono riscontrati 2 giovani con mascherina abbassata, che al momento del richiamo hanno contestato l’utilizzo della stessa, si rifiutavano di indossarla dicendo che ci mancava l’aria ma non era così, la verità si è scoperta subito, essendo purtroppo dei fumatori assidui la mascherina a parer loro era d’intralcio, ma a seguito di una breve opera di convincimento da parte di due nostri volontari, alla fine l’hanno indossata immediatamente.

Sono stati punto di riferimento anche per: passanti i quali chiedevano gli orari degli uffici postali e le modalità di erogazione delle pensioni, e per camionisti che chiedevano informazioni su determinati luoghi da raggiungere. Assistendo gli anziani, agevolando il loro transito sulle strisce pedonali antistanti gli uffici postali, nonché nella salita e discesa dalle automobili.

Grande soddisfazione e ringraziamenti espressi più e più volte dai dirigenti e impiegati per il nostro utile e professionale servizio… “Ci avete alleggerito il lavoro notevolmente… e i cittadini fuori, vedendo una divisa sono stati molto più disciplinati”. Il servizio è stato svolto meticolosamente, dalle ore 07:30 fino alle 12:30/13:45, per l’intera settimana.

I volontari sono un punto di riferimento sia per i Direttori degli Uffici Postali che ovviamente per la Polizia Locale a cui sono di supporto.

adsense – Responsive – Post Articolo