L’U.S. Avellino ha allestito il Summer Camp per I ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

L’Us Avellino 1912 ha allestito, per l’estate 2021, il Summer Camp dedicato a bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 12 anni (nati tra il 2009 e il 2012).

Il Summer Camp si svolgerà dal 28 giugno al 16 luglio 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino.

I bambini e i ragazzi saranno seguiti con grande cura, attenzione e professionalità da allenatori e istruttori dell’Us Avellino 1912. La volontà è quella di poter far vivere delle settimane di calcio indimenticabili all’insegna dei valori della famiglia biancoverde. Ovviamente, verranno adottate tutte le misure per prevenire il contagio da Covid-19 per la tutela della salute dei partecipanti nel rispetto del protocollo anti contagio predisposto dalla Figc il 7 giugno 2021.

I bambini saranno coinvolti a 360° tramite numerose attività all’insegna del divertimento e della crescita dei giovani calciatori di domani.

Come partecipare?

È semplice. Basta inviare una mail a cantera@usavellino1912.com inserendo i dati anagrafici del partecipante, allegando un certificato medico agonistico in corso di validità. Al momento del primo ingresso sarà fatta firmare l’autocertificazione richiesta dalla società.

Le iscrizioni saranno consentite dal 18-25 giugno 2021, prevedendo un accesso limitato di partecipanti.

Tutte le info le trovate su https://www.usavellino1912.com/us-avellino-summer-camp-2021/

