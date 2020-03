L’U.S. Avellino sospende ogni attività fino al 3 aprile in seguito alla call conference Aic-Lega Pro.

L’Us Avellino, preso atto delle indicazioni emerse a seguito della call conference odierna tra Associazione Italiana Calciatori e Lega Pro e delle disposizioni e raccomandazioni delle Autorità e della Federazione Medico Sportiva Italiana, che individuano nei giorni a venire il periodo del possibile “picco massimo” dei contagi da Coronavirus Covid-19, sospende ogni attività fino al 3 aprile 2020.

Il Club invita tutti i propri tesserati a rispettare le prescrizioni già rese note negli scorsi giorni, in particolar modo evitare gli spostamenti in entrata e in uscita dal luogo di dimora o domicilio in Avellino, salvo le ipotesi legate a situazioni di necessità o motivi di salute.