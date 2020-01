“L’ultimo Posteggiatore”, il film di cultura napoletana alle prese dell’ultimo casting. Ecco quando

🔊 Ascolta l'articolo

Ultimo casting il 28 gennaio alle 16.00 a Soccavo per il film “L’ultimo posteggiatore”, pellicola di cultura napoletana il cui soggetto, la sceneggiatura e le colonne sonore, sono di Gioacchino Iovino per la regia di Antonio Robilotta. Il film è che tratta del periodo degli anni 800 fino ai giorni d’oggi.

Il Casting che si terrà a Soccavo, quartiere noto di Napoli, che è stata anche sede del glorioso Calcio Napoli di Ferlaino, e si terrà con inizio alle pre 16 del 28 gennaio. L’ultimo Posteggiatore è un film di cultura napoletana, il cui protagonista è il noto artista di Visciano, Iovino, che ha fatto della posteggio una vera vocazione trasmessa anche a molti cittadini e conterrane. Il film, totalmente in gergo dialettale, è ambientato nel glorioso ‘800. Un iniziativa, senza dubbio lodevole e impegnativa che proietta il noto posteggiatore dell’area nolana in un atmosfera unica ed esemplare e che premia anche i suoi sacrifici e abnegazione e soprattutto la passione verso un mondo variegato ma denso di soddisfazioni. Nicola Valeri.



