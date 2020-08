I circoli Fratelli d’Italia Baianese e Vallo di Lauro in questo triste momento si stringono forte alla famiglia De Laurentiis,in particolare alla figura di Stefano, per la perdita del caro padre Mario ed alla moglie Beatrice Colucci . Esprimiamo tutto il nostro cordoglio e dolore per questa grave perdita. Nel contempo ci rendiamo partecipi ed uniti nella più totale vicinanza .

