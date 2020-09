“Ortofrutta italia partecipa al dolore della famiglia Massaro per la scomparsa prematura del dottor Francesco Massaro, dirigente apicale dello assessorato alla agricoltura. Una persona dalle conoscenze tecniche uniche qui in Campania. Il mondo agricolo perde non solo una figura strategica esperta nella gestione delle politiche comunitarie ma anche un uomo che ben sapeva quanto vi era di “vero” nella gestione di una azienda agricola”.

adsense – Responsive – Post Articolo