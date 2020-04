M5S, Iovino: “Covid, altri 100 soldati in Campania contro i trasgressori”

Il deputato e membro della Commissione Difesa: “Sforzo importante contro i trasgressori dei dispositivi di contenimento”

“D’intesa con il Ministero dell’Interno abbiamo voluto incrementare di ulteriori 100 unità il contingente del nostro Esercito già presente in Campania. Una misura resasi necessaria nei giorni a cavallo delle festività Pasquali, adottata nell’ottica di un maggiore contenimento della diffusione del contagio del Covid-19”. Lo annuncia il deputato del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Difesa Luigi Iovino. “Con questo ulteriore sforzo – ha sottolineato Iovino – andiamo a potenziare in maniera significativa il dispositivo “Strade Sicure” nel territorio dell’area metropolitana di Napoli. Un’operazione che, nel complesso, si sta rivelando fondamentale nel supporto alle altre forze di polizia, che al normale presidio del territorio devono provvedere a prevenire e reprimere eventuali forme di trasgressione alle misure adottate dal Governo nel contrasto all’emergenza sanitaria in corso. I nostri militari saranno impegnati in prossimità dei siti aree che di norma registrano un’alta affluenza in questi giorni di festa”.

