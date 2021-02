M5S, Iovino: “Da Conte lezione di coerenza, ora avanti con un Governo politico”

“Giuseppe Conte ha dato a tutti una lezione di stile e di coerenza, in linea con quanto andiamo dicendo da giorni. Non c’è spazio oggi in Italia per un governo tecnico. Per il bene dei nostri cittadini servono scelte di natura politica, le uniche in grado realmente di intercettare realmente i bisogni di cui la gente ha bisogno. I politici sono quelli che ascoltano, si confrontano, recepiscono le istanze dei territori e delle categorie e con loro mettono in campo provvedimenti e soluzioni coerenti con un fabbisogno reale. Le parole di Conte sono uno sprone per continuare a lavorare a testa bassa per il bene del Paese. Non possiamo mollare proprio ora e non lo faremo”. Così il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino.

