M5S, Iovino: “Ha prevalso senso di responsabilità, ora rimbocchiamoci le maniche per rialzare il Paese”

Il deputato: “I nostri iscritti hanno scelto di proseguire sul percorso tracciato”

“Ha prevalso il senso di responsabilità di chi, in tutti questi anni, non ha mai smesso di sostenerci, talvolta anche stimolando una dialettica che si è resa indispensabile per accelerare un processo di maturazione. I nostri iscritti, la cui volontà resterà sempre sovrana, hanno scelto di proseguire nel solco che abbiamo tracciato da quando siamo al Governo. È il momento di difendere quanto di buono abbiamo costruito fino ad oggi e spendere nella maniera migliore possibile ogni singolo centesimo dei 209 miliardi del Recovery conquistati in Europa grazie a Giuseppe Conte e al Movimento 5 Stelle. La nostra presenza a sostegno di un Governo che si appresta a nascere sarà indispensabile per continuare a incidere su ogni singola scelta. Ora non resta che rimboccarci le maniche e lavorare sodo e a testa bassa, come non abbiamo mai smesso di fare un solo istante, per rialzare il nostro Paese”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, commentando i risultati della votazione su Rousseau.

