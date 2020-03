M5S, Iovino: “Il mio impegno per i Comuni del Nolano, ecco quanto andrà alle famiglie indigenti”

“Con l’ordinanza che stanzia 400 milioni ai Comuni per distribuire aiuti alimentari a chi ne ha bisogno, stiamo dando una risposta immediata a un fabbisogno reale di molte famiglie in stato di indigenza. C’è un problema sociale rispetto al quale dobbiamo agire con decisione e tempestività ed è quello che stiamo facendo. Nel mio territorio, mi sono messo a disposizione di ogni singolo amministratore per collaborare in ogni maniera. A cominciare dal mio comune di residenza, San Paolo Bel Sito, che riceverà 26 mila euro per finanziare l’acquisto di buoni spesa e per l’erogazione di generi alimentari. Così come tutti gli altri comuni dell’agro Nolano, a cui saranno destinate somme stanziate sulla base del reddito medio dei residenti e del numero di abitanti. A cominciare dalla stessa Nola, a cui andranno circa 295 mila euro, fino a territori più piccoli. Nessuno sarà lasciato indietro”. Così il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato l’elenco delle cifre assegnate a ciascun Comune del Nolano.

“I fondi stanziati sono solo una prima risposta a un fabbisogno immediato di chi oggi ha difficoltà anche a fare una semplice spesa e rappresentano una parte di un pacchetto di misure sempre più consistente e che sta già coinvolgendo tutti i comparti, dai piccoli artigiani alle grandi imprese, a ogni singola filiera produttiva del nostro Paese. Stiamo gestendo come meglio non si potrebbe la peggiore emergenza dal dopoguerra ad oggi. Di fronte a questa azione non giovano le polemiche, ma serve l’unità di tutti”.

Di seguito l’elenco dei Comuni del Nolano e delle cifre assegnate per l’acquisto di generi alimentari o per comprare e distribuire direttamente generi alimentari e prodotti di prima necessità.

Camposano 48.793,70

Carbonara di Nola 23.313,98

Casamarciano 26.382,31

Cicciano 117.675,03

Cimitile 60.953,49

Comiziano 14.161,41

Liveri 13.988,40

Nola 294.623,27

Palma Campania 154.009,41

Roccarainola 66.502,26

San Paolo Bel Sito 26.945,65

San Vitaliano 55.352,91

Saviano 152.804,54

Scisciano 51.975,19

Tufino 32.540,29

Visciano 39.865,11

