M5S, Iovino: “Morte Sommese, rabbia per sanitari in trincea senza adeguate protezioni”

Il deputato: “Sindaco di Saviano ha onorato fino in fondo il suo giuramento professionale”

“La tristezza per la scomparsa del sindaco Carmine Sommese si accompagna alla rabbia che monta in ciascuno di noi quando apprendiamo della morte di chi, come il primo cittadino di Saviano, non ha mai abbassato la guardia nella sfida in prima linea contro questo male. Rabbia che si alimenta con la consapevolezza che in tanti, tra medici, infermieri, volontari del 118 e operatori sanitari ad ogni livello, nelle prime fasi di questa emergenza hanno lavorato per troppo tempo in corsia a mani nude e senza le adeguate protezioni”. Così il deputato M5S Luigi Iovino in un post sulla sua pagina Fb nel quale esprime il suo cordoglio per la morte del sindaco di Saviano.

“Ricorderemo Carmine Sommese come un uomo che ha onorato fino alla fine il suo giuramento professionale, sacrificando la sua vita per quella degli altri. Il mio pensiero – conclude Iovino – va ora ai familiari e agli amici del primo cittadino, ai quali mi stringo in questo momento di lutto”.

