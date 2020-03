M5S, Iovino: “No alla speculazione sul cibo, grave denuncia di Coldiretti Campania”

“In questo momento drammatico per la mia regione e per tutto il Paese è assolutamente spregevole il comportamento di chi approfitta della paura dei nostri cittadini per speculare sul cibo. E’ gravissima la denuncia di Coldiretti Campania, secondo cui sarebbero stati registrati casi di riduzioni del prezzo pagato per il latte agli allevatori. Un atto ingiustificato, tenuto conto che proprio in questi giorni si è intensificato l’acquisto degli alimenti basilari della nostra dieta, con market presi d’assalto e un conseguente e inevitabile incremento delle produzioni stesse”. E’ quanto denuncia il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino. “L’auspicio – sottolinea Iovino – è che si tratti di casi isolati, ma mi farò portavoce con il Governo per individuare misure per monitorare l’andamento del prezzo per sia sulla vendita al dettaglio di generi alimentari che sulle produzioni e, nel caso, per individuare provvedimenti per arginare anzitempo possibili aumenti incontrollati dei prezzi, in particolare sui beni di prima necessità. Non consentiremo che soggetti privi di alcuno scrupolo possano speculare su un’emergenza gravissima come quella che stiamo vivendo in queste settimane”

