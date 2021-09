M5S, Iovino: “Riaperte iscrizioni al Movimento, facciamo crescere la nostra grande comunità”

Il deputato e responsabile rapporti interni in Campania: “Con la guida di Conte, riparte il nuovo corso secondo i principi di partecipazione e democrazia diretta”

“Con la riapertura delle iscrizioni nel Movimento 5 Stelle, riparte il nuovo corso della nostra forza politica sotto la guida di Giuseppe Conte. Un percorso nel solco di quanto di buono fatto in dieci anni per il Paese, dall’impegno nelle piazze al lavoro realizzato in Parlamento e al Governo, che oggi raccoglie i suoi frutti. L’entusiasmo che ci sta travolgendo in questi giorni di campagna elettorale, ci spinge a continuare a lavorare con maggiore vigore, per pianificare il nostro progetto di crescita per i prossimi trent’anni. Ora è il momento di continuare a far crescere la nostra comunità, in coerenza con i principi di partecipazione e democrazia diretta che ci caratterizzano e nel rispetto della nostra Carta dei valori”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle responsabile regionale per i rapporti interni in Campania Luigi Iovino.

adsense – Responsive – Post Articolo