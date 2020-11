M5S, Iovino: “Stati Generali, è il momento di fare squadra per il bene del Paese”

“È il momento della svolta e tutti noi, attivisti e rappresentanti ad ogni livello istituzionale, abbiamo il dovere di rimboccarci le maniche e produrre un cambiamento che sia in linea con le esigenze di un Paese che cambia e che uscirà con le ossa rotte da questa gravissima emergenza sanitaria. Oggi e domani saremo impegnati con gli Stati Generali del Movimento 5 Stelle ed io sarò uno dei trenta relatori che prenderanno parte a un dibattito fondamentale per il futuro della nostra forza politica”. Così il deputato del Movimento 5 Stelle e responsabile regionale dei rapporti interni in Campania Luigi Iovino, moderatore al tavolo dell’Agenda politica. Abbiamo l’enorme responsabilità di portare la voce e di rappresentare le istanze di chi ci ha scelto per rappresentarli in un dibattito che, sono certo, si svolgerà in un clima costruttivo e sereno. Dobbiamo ripartire dalla nostra base, dall’ascolto dei territori, delle categorie e di ogni singolo cittadino. Se oggi siamo la forza di maggioranza in Parlamento e se abbiamo rappresentanti nelle Regioni, nei Comuni e facciamo sentire con forza la nostra voce in ogni realtà istituzionale è perché siamo stati l’unico megafono dei cittadini. Oggi – conclude il parlamentare M5S – abbiamo il dovere di fare squadra, unire risorse e idee, per il bene del Paese e per individuare le soluzioni migliori e più immediate per risollevarci da questa grave crisi”.

adsense – Responsive – Post Articolo