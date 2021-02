M5S, Ciampi: “Allagamenti e smottamenti in Irpinia, si utilizzino risorse giàstanziate per messa in sicurezza”

Interrogazione del consigliere regionale: “Sette milioni investiti per la manutenzione mai partita dei Regi Lagni”

“Il maltempo che imperversa da giorni senza sosta sta mettendo messo a nudo tutte le criticità che in Irpinia non vengono affrontate da anni. Allagamenti e smottamenti stanno interessando in queste ore un territorio notoriamente a elevato rischio di dissesto idrogeologico. I sindaci dei diversi comuni interessati da fenomeni che si ripresentano puntualmente alle prime gocce di pioggia, e con i quali sono in costante contatto in queste ore, non hanno risorse né strumenti a disposizione per fronteggiare quanto sta accadendo. Abbiamo il dovere di tutelare il territorio e salvaguardare la popolazione. Ho presentato in queste ore, come primo firmatario, un’interrogazione sulla gestione della scarsa manutenzione del reticolo dei Regi Lagni nell’area del Vallo Lauro-Baianese. Parliamo di sette milioni investiti per un’opera di ricognizione che non è mai partita del tutto”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi.

“Si rendono sempre più urgenti azioni tese alla difesa del suolo – sottolinea Ciampi – oltre che di ricognizione sui rischi che gravano su intere aree del territorio dell’Irpinia. Ed è grave che fondi già stanziati, siano allo stato inutilizzati. Non vorremmo un giorno dover commentare una tragedia a più riprese annunciate e che poteva essere evitata”.

