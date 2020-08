M5S,Iovino: “Nei Comuni come al Governo, le nostre idee per realizzare progetticondivisi”

Il deputato e responsabile regionale per i rapporti interni: “Pomigliano, Caivano e Giugliano esempi di come il Movimento sta cambiando il sistema dei vecchi partiti”

“Abbiamo ascoltato i territori, abbiamo lavorato sodo e a testa bassa con i nostri portavoce in ogni Comune, con gli attivisti e con quanti sostengono da anni le nostre battaglie e ci stanno consentendo, un pezzo per volta, di migliorare la qualità della vita di noi tutti. Le alleanze che sono nate in Campania hanno come pilastri le migliori idee per il governo di ciascun territorio. A Pomigliano d’Arco, Caivano, Giugliano abbiamo siglato intese scaturite dalla condivisione e dall’ascolto di tutti, costruite su progetti che coniugano al meglio i programmi più adeguati con i contesti a cui si rivolgono. E’ la strada giusta per cambiare dal di dentro il sistema dei vecchi partiti. Al Governo la rivoluzione del cambiamento sta sortendo i suoi primi effetti e lo stesso vogliamo farlo anche nelle amministrazioni locali. Coalizioni siglate per i nostri cittadini, per la nostra terra, per il bene di tutti noi”. Lo dichiara il deputato e responsabile regionale per i rapporti interni del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino.

