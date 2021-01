M5S, Iovino: “Solidarietà a sindaco Pomigliano, minacce non saranno argine a stagione della legalità”

“Esprimo la mia personale solidarietà al sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro, destinatario di minacce e di proiettili recapitatigli da pochi vigliacchi che hanno finito di coltivare i propri interessi grazie a un’amministrazione che opera con trasparenza e legalità. Dietro azioni come queste si celano personaggi meschini che saranno letteralmente cancellati dalle azioni di un’amministrazione che ha messo fine ad anni in cui la politica ha coltivato l’interesse di pochi, a scapito di un’intera comunità a cui questo sindaco e la sua giunta stanno finalmente dando voce. La stagione del rinnovamento per Pomigliano è cominciata e non saranno certamente gesti vili come questi a porre un argine”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, alla luce delle minacce e dei proiettili recapitati al sindaco di Pomigliano d’Arco.

