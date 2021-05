Madre Terra”, neonato rosè beneaugurante, inno alla Donna e all’Estate. Un vino “limited edition” 100% Aglianico, firmato Cantina Aminea

Si scrive “Madre Terra”, si legge primo rosato doc firmato Cantina Aminea, azienda vinicola irpina, a conduzione familiare, dalla gestione tutta al femminile. Ed è proprio pensando alle donne, che ha preso forma e gusto questo beneaugurante Aglianico 100%, in edizione limitata (solo 1.300 le bottiglie previste).

Un vino profumato, fresco e fragrante, che vanta un color rosa cerasuolo intenso, caratterizzato da sfumature di mirto e pepe nero con ricordi di fragola, ciliegie e melagrana.

Ed è proprio la presenza della melagrana a rendere ancor più speciale questo Irpinia rosato doc 2020. Oltre a donare sapore, i suoi grani “prodigiosi” simboleggiano, infatti, abbondanza, fertilità, benessere ed energia.

Insomma, “Madre Terra” si può considerare un porte-bonheur da bere a tutti gli effetti, da regalare a chi si vuol bene o a se stessi, magari, per brindare all’inizio dell’Estate o a un nuovo progetto. Una chicca da sorseggiare in riva al mare per un aperitivo al tramonto, a una cenetta romantica o tra amici.

E particolare è anche la coloratissima etichetta, che richiama la donna. In particolar modo, la Madre, simbolo di fecondità e fonte di nuova vita. Un’immagine, che ricongiunge la donna con la Terra, con protagonista un corpo femminile stilizzato fatto di fiori e piante in piena fioritura.

“Madre Terra”, prodotto a Montemarano, nel cuore dell’Irpinia, è un vino scorrevole al palato e coerente con l’olfatto, di buona persistenza e gradevolmente sapido nel retrogusto. Perfetto per accompagnare aperitivi e piatti a base di pesce e crostacei, ma ottimo, da abbinare anche alla pizza.

