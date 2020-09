Mafalda De Simone: intervista all’influencer beauty del momento

L’influencer digitale campana nella classifica dei profili beauty più seguiti in Italia

a cura di De Carlo Giuseppe

In questi giorni abbiamo incontrato l’influencer Mafalda De Simone, molto attiva sui social con un profilo dedicato principalmente alla moda e al beauty, la quale con la gentilezza e la cortesia che la distinguono, ci ha concesso di fare quattro chiacchiere con lei per raccontarci le sue passioni e la moda.

Scopriamo i suoi segreti!

Chi è Mafalda De Simone? Raccontaci di te…. Sono Mafalda De Simone, un’influencer da star molto attiva e seguita su Instagram, ove ad oggi ho oltre 147.000 follower.

Il mio profilo è consultabile tramite questo link https://www.instagram.com/mafds/. Con il tempo il mio impegno è stato premiato dalle collaborazioni con diversi brand di diversi settori quali moda, beauty,make-up,fitness e molte aziende artigianali del Made in Italy. Instagram è lo spazio in cui le mie passioni hanno libero sfogo.

Il mio stile è piuttosto vario, passo dal casual, sportivo, elegante.

Nei miei outfit non possono mai mancare le scarpe con il tacco, le indosso sempre, anche sotto un semplice jeans per dare quel “touch of glamour”.

Il mio colore preferito è il rosso, infatti, adoro indossare abiti rossi.

Ho sempre avuto la passione per le foto, la moda, gli outfit, il make- up, il fitness. Così l’influencer digitale con le sue virtù di umiltà e perseveranza il suo pubblico mediante la pubblicazione di tanti post sul web.

Negli ultimi anni in molti hanno cercato di intraprendere la carriera di “Influencer”, con grande influenza sui follower attraverso i post pubblicati. Come nasce la tua professione? Il mio percorso ha avuto inizio nell’estate del 2016 e tutto è cominciato per “gioco”grazie alla condivisione di scatti inerenti outfit e makeup. Da quel momento il mio profilo social Instagram ha ottenuto sempre un maggior gradimento e così ogni giorno ho pensato di arricchire il mio profilo Instagram con nuovi approcci che mi hanno portato a investire in questa professione. Sono, con il tempo, riuscita a entrare in contatto con diversi brand di aziende artigianali italiani per occuparmi delle loro campagne di promozione dei prodotti riuscendo a conquistare la fiducia di molte persone con le mie identità che mi distinguono: originalità e glamour. Non ho intenzione di fermarmi e sono pronta a nuove sfide.

Qual’è il tuo segreto per avere successo su Instagram? Penso che il modo in cui interagisco con le persone sia molto apprezzato. Ogni giorno cerco di dare il massimo e del mio tempo ai miei follower per fornire suggerimenti sinceri sui prodotti che ho modo di provare e brand con cui entro in contatto, cercando sempre di mantenere una mia identità e originalità.

In molti fanno confusione nel distinguere il termine blogger e influencer. Ci spieghi la differenza tra i due ruoli? Il lavoro dell’influencer a mio avviso è in realtà quasi l’evoluzione del blogger degli anni scorsi. Tuttavia oggi ha preso delle connotazioni molto diverse ed ha un impatto maggiore sulle abitudini quotidiane delle persone, si può dire che si sta assistendo nel tempo a un capovolgimento dei dettami delle mode. Mi spiego, anni fa erano i vip a dettare le mode del momento attraverso la TV, le riviste di Gossip etc, oggi invece persone apparentemente sconosciute riescono a ritagliarsi una fetta di visibilità e di successo, riuscendo a coinvolgere molte persone. Questa caratteristica di coinvolgere persone attraverso lo smartphone, ovviamente non è sfuggita alle aziende che ogni giorno investono parte del loro fatturato nella sponsorizzazione dei prodotti collaborando con gli influencer. Ma non vuol dire che avere uno smartphone e accesso a Internet possa svolgere questa professione con successo perché è richiesta anche organizzazione e impegno per riuscire a coordinare il tutto. Non dimenticate il “dietro le quinte”.

Come nascono le tue collaborazioni con i vari brand che sponsorizzi? Solitamente ogni giorno si parte dai contatti con le aziende per poi cercare di concordare delle collaborazioni. Dietro tutto ciò c’è un lavoro impegnativo che non può trasparire come organizzarsi con i fotografi e videomaker per la produzione del materiale che sarà poi pubblicato sui social, dovendo affrontare il più delle volte anche alle difficoltà logistiche per le location fotografiche. La gratificazione è di aver creato un contenuto originale che possa essere di aiuto alla community dei fan attivi, che sono legati ai contenuti pubblicati attraverso il post..

Hai suggerimenti da dare ai nostri lettori sulla moda e lo styling che sarà trend in questo autunno/inverno? Marrone, oro e verde smeraldo, insieme al nero. Poi pois, frange e fiocchi… Ecco i must-have della stagione autunno/inverno.

Quali sono i tuoi prossimi progetti futuri? Ci sono tantissimi nuovi progetti da attuare con importanti aziende della moda e del beauty, ci stiamo lavorando. Non vi resta che seguirmi per scoprirlo!

Potete seguire gli aggiornamenti sui miei canali social: Instagram: https://www.instagram.com/mafds/ , sito web: https://www.mafaldadesimone.com/ e Facebook: https://www.facebook.com/mafaldadesimonee

