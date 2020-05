Maggio dei Monumenti, XXVI edizione. Le opere di Giordano Bruno in visione digitale consultabili alla Biblioteca nazionale

Omaggio a Giordano Bruno, nella rassegna di arte e varia umanità della XXVI edizione del Maggio dei Monumenti, promosso ed organizzato dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. E’ possibile leggere nella Biblioteca nazionale VittorioEmanuele III alcune delle opere più significative in italiano del Nolano. Sono, tra le altre, le preziose “cinquecentine” e il rarissimo testo con l’esemplare traduzione francese del primo dialogo dello “Spacciodella bestia trionfante”, opera “maledetta” per la carica corrosiva che la connota, curata nel 1750 dal celebre abate bibliofilo Louis Valentin de Vougny. Sono opere pubblicate nella teca digitale della Biblioteca edaccessibili a tutti in visione digitale integrale, attraverso i social e i siti web.

​E’ un’iniziativa di stimolante valore e interesse che permette la lettura in originale dei dialoghi filosofici che esprimono compiutamente, grazie all’uso della lingua italiana, l’originalità e la modernità del pensiero del Nolano, che fu in grado di guadare oltre gli orizzonti del suo tempo, aprendo nuove prospettive di conoscenza nei complessi ambiti delle discipline antropologiche e cosmologiche. Sono consultabili “ De l’infinito universo et mondi”, nell’edizione pubblicata a Venezianel 1584, “La cena delle ceneri” e il “De gl’heroicifurori”, la cui rigorosa e integrale interpretazione di testo e contesto è di basilare importanza, per ricomporre in assetto organico, i temi focali del pensiero del Nolanoche dischiude alla sperimentazione matematico-scientifica di Galileo Galilei le grandi prospettive dell’astrofisica moderna.

