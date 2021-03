Malore per Angelo Frieri, direttore sanitario del ‘”Frangipane” di Ariano Irpino e del “Criscuoli” di Sant’ Angelo dei Lombardi. È in condizioni gravi al “Moscati” di Avellino, presso cui è stato trasportato in ambulanza. Si è trattato di un arresto cardiaco, ha 70 anni.

