MALTEMPO. Il Vallo di Lauro, il Forinese, Valle Caudina e Montorese le aree più copite

Per le abbondanti piogge problemi anche nel Vallo di Lauro: a Moschiano, località San Michele, si è verificato un dissesto idrogeologico del costone collinare; cautelativamente, è stata disposta l’evacuazione delle famiglie che abitano nei pressi del lagno “Moschiano”, a seguito della formazione di una diga naturale.

Allagamenti anche a Forino dove, in località Valle Ficuciello, si è verificato una frana che ha interessato la S.P. per Bracigliano e la S.P. 403, entrambe già interdette al traffico (la prima per pregresse frane e la seconda perché interessata da lavori in agro del Comune di Moschiano).

A Montoro, Frazione Banzano, a causa del forte maltempo si è verificato uno smottamento di una quindicina di metri lungo il margine della S.P.18 per Contrada.

