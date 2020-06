MALTEMPO in arrivo sulla Campania. Venerdì nero con pioggia e temporali

Un’intensa perturbazione atlantica sta per raggiungere le regioni meridionali della Penisola. Forte maltempo è atteso anche sulla Campania con prime piogge nella notte tra giovedì e venerdì e fenomeni anche intensi e temporaleschi nella mattinata di venerdì, accompagnati da forti venti di libeccio venti ma vediamo la previsione per la giornata:

Meteo Campania venerdì: tempo instabile perturbato fin dal mattino su tutta la regione con piogge e rovesci anche a carattere di temporale, localmente intensi sulle province di Caserta, Napoli e Benevento in spostamento rapido verso la provincia di Avellino e Salerno. I fenomeni temporaleschi potrebbero essere accompagnati da locali grandinate. Dal pomeriggio prime schiarite su Caserta e Napoli in estensione entro sera anche alle restanti province. Temperature in calo, massime comprese tra 18 e 22°C, venti forti meridionali con mari molto mossi o agitati.

adsense – Responsive – Post Articolo