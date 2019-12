Maltempo: prorogata allerta arancione. Criticità fino a domani sera

Prorogata l’allerta meteo Arancione su tutta la Campania fino alla mezzanotte di domani. Lo comunica la Protezione civile regionale che ha prolungato l’avviso di criticità attualmente in vigore fino alle 23.59 di ulteriori 24 ore sull’intero territorio.

L’attenzione è massima e resta altissima per “precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Lo scenario evidenzia temporali intensi fino al pomeriggio di domani quando le precipitazioni gradualmente lasceranno il posto ad un significativo incremento del vento.

Disagi in tutta la Campania per le forti piogge.

