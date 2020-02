Mancano pochi giorni alle Olimpiadi di Cucina, il Campania Team si allena per essere nell’olimpo di grandi chef

Il Campania Team è la squadra regionale della Campania guidata dall’’Unione Regionale Cuochi della Campania U.R.C.C., appartenente alla F.I.C. Federazione Italiana Cuochi, con l’obbiettivo principale di portare la Campania ai più alti livelli possibili nel range nazionali e mondiale, reduci dal titolo di Campioni Italiani, ai Campionati della Cucina Italiana 2019, nella categoria Culinary & Pastry Art. Il Campania Team in questi giorni si prepara per le Olimpiadi che si terranno a Stoccarda in Geramania dal 14 al 19 febbraio.

IKA / Culinary Olympics è la più antica, grande e diversificata competizione internazionale di arti culinarie al mondo. Piena di passione, i team di chef professionisti lavorano sulla perfetta interazione di ingredienti, preparazione e presentazione. Squadre da tutto il mondo, riunite per una competizione unica: ecco le Olimpiadi culinarie / IKA. In nessun’altra competizione culinaria, così tanti chef professionisti misurano le loro abilità gli uni contro gli altri. Più di 2.000 chef dovrebbero arrivare alle Olimpiadi culinarie IKA / Stoccarda.

Il Team Campania in gara

TEAM MANAGER

Chef Giuseppe Spina

A seguire

Chef Ciro De Marino

Chef Giovanni Ripa

Chef Simone De Stefano

Chef Pastry Federico Sorrentino

Chef Pastry Domenico De Vivo

Chef Pastry Raimondo Esposito

Chef Bruno Pernice

Chef Salvatore Spuzzo

Chef Domenico Lucignano

Chef Domenico Savio Pezzella

Chef Giuseppe Saraceno

Facciamo un forte in bocca al lupo a tutti gli chef e al presidente Luigi Vitiello del Campania Team URCC.

