Mandamento Baianese – Costituzione del circolo della “Laudato si”

Un gruppo di animatori della “Laudato si, guidati dal parroco Don Giuseppe Autorino, invita tutte le persone sensibili alla tematica ambientale, alla riunione che si terrà il giorno 11 ottobre, alle ore 20, presso il Santuario di Santa Filomena. A tutti i presenti sarà illustrata l’ iniziativa che vuole condurre alla formazione del circolo della “Laudato si”. Oggi, in occasione della festività di San Francesco, sarà letta nelle varie parrocchie del mandamento la lettera scritta dal gruppo di animatori.

Carissimi Parroco e tutti voi, sorelle e fratelli in Dio nostro Creatore, siamo qui per condividere con voi la proposta offertaci qualche tempo fa da Sua santità Papà Francesco, anche attraverso l’enciclica “Laudato sì” con la quale sensibilizzava tutti, e noi cristiani particolarmente, a divenire custodi del Creato acquisendo sempre più, stili di vita adeguati per la tutela della “casa comune”: il nostro pianeta Terra.

Alcuni giovani del mandamento, sensibili alla richiesta di Papa Francesco, hanno raccolto la sua proposta e in occasione della festività di San Francesco, con la presente sono ad invitarvi all’incontro che si terrà lunedì 11 ottobre, alle ore 20,00, presso il locale adiacente al Santuario di Santa Filomena, per considerare la possibilità di costituire un Circolo Laudato Si, dove ogni componente si impegnerà nel suo quotidiano, a vivere con un’attenzione particolare per la salvaguardia della “casa comune”.

Ringraziamo Dio per il dono del Creato e della vita, ringraziamo il parroco e voi dell’attenzione prestata. Un fraterno abbraccio e su tutti invochiamo la Sua Paterna benedizione. Festa San Francesco d’Assisi 2021.

Animi sensibili del mandamento

