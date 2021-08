Manifestazione d’Interesse per la selezione di foto per il PROGETTO CATALOGO AVELLINO ART

Si informa la cittadinanza che è stata pubblicata la Manifestazione di interesse per la selezione di foto per il PROGETTO CATALOGO “AVELLINO ART”.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche della Città di Avellino, per promuovere un turismo sostenibile del territorio.

Il “PROGETTO CATALOGO AVELLINO ART” mira al rafforzamento dell’immagine della Città di Avellino, con le sue risorse culturali, materiali e immateriali, e la promozione turistica del territorio. Gli obiettivi specifici sono:

– valorizzazione della cultura turistica e dell’accoglienza;

– promozione dell’offerta turistica.

Potranno partecipare come partners del Comune di Avellino per il progetto fotografi del territorio, che dovranno presentare fotografie sulla città di Avellino in formato JPEG 350 dpi; i soggetti dovranno riguardare:

1. paesaggio;

2. immobili storici;

3. prospettive del centro storico.

Ai partners sarà riconosciuto il valore di euro 100,00 per ogni foto selezionata, pari ai diritti d’autore, inoltre, nel catalogo sarà evidenziato l’autore di ogni fotografia e saranno riportati tutti i fotografi partners del progetto.

L’assessore al Turismo e Vicesindaco, Laura Nargi, auspica una fattiva partecipazione dei vari fotografi della città, e non solo, per implementare una rete locale ed azioni sinergiche con gli stakeholders del territorio, con l’obiettivo comune di promuovere le bellezze e le potenzialità della Città di Avellino. Per i dettagli della Manifestazione di interesse si demanda alla sezione “Bandi, avvisi e gare”

