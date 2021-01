I Vigili del Fuoco di Avellino, nel pomeriggio di oggi 9 gennaio, complice il maltempo che sta imperversando su tutta la nostra provincia, sono intervenuti sulla SS 7, via Variante, nel tratto del comune di Manocalzati al Km. 305,800, per mettere in sicurezza la carreggiata e far defluire la grossa quantità di acqua che proveniva dalla collina limitrofa. Disagi si sono avuti per la circolazione durante le operazioni d’intervento.

