Manocalzati (Av). Il Dirigente dell’ I. C. Milani prof. Serpico ringrazia i genitori per il riuscitissimo Open Day Virtuale

Meglio di così davvero non poteva andare per l’Istituto Comprensivo Don Milani di Manocalzati, in un Open Day Virtuale che ha visto la presenza interattiva di tantissimi genitori intenti ad ascoltare con interesse i nuovi percorsi didattici, socio-educativi che l’Istituzione Scolastica guidata dal Dirigente Serpico ha certosinamente illustrato. Un nuovo Anno Scolastico il prossimo, che stando alle parole del massimo resposansibile scolastico sarà ancor più ricco di qualitativa offerta formativa per gli alunni che decideranno di intraprendere il percorso scolastico e per coloro i quali già lo stanno effettuando. Di sicuro un meticoloso lavoro portato avanti anche grazie ai vicari del Dirigente Serpico prof. Marco Imbimbo ed Estera Villacci nonché dalle Coordinatrici prof. Boccardi per la Scuola dell’ Infanzia, Ventola per la Scuola Primaria, Sabatino per la Secondaria di primo grado in un connubio che si intreccia anche con la forte professionalità dell’ intero Corpo Docente. Ma come ha tenuto a ribadire il Dirigente Scolastico prof. Serpico alla chiusura dell’ Open Day nel salutare i numerosi genitori presenti: “NOI NON POSSIAMO SCEGLIERE VOI, MA VOI POTETE SCEGLIERE NOI”. Daniele Biondi

