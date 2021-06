MANOCALZATI (AV). “Il Miglior Giornale Scolastico Carmine Scianguetta”, sabato alle 17 le premiazioni online

Manca poco più di 24 ore alla cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale “Il Miglior Giornale Scolastico Carmine Scianguetta”, giunto alla XXI edizione. La grande sinergia e il lavoro di squadra hanno consentito la realizzazione di un prodotto finale innovativo ed accattivante, che, seppur in modalità “alternativa” a quella in presenza, intende onorare e celebrare il consueto appuntamento da ventuno anni “fiore all’occhiello” della nostra istituzione scolastica. Prezioso il contributo da parte dei comuni afferenti all’Istituto Comprensivo: Manocalzati, Montefredane, San Potito Ultra, Parolise e Candida che offriranno un piacevole “excursus” dei punti più interessanti delle proprie realtà territoriali. Seguiranno gli interventi degli amministratori locali sulla tematica di quest’anno: la diversità con particolare attenzione alle pari opportunità. Un sentito ringraziamento per la loro presenza attiva e collaborativa che ha consentito di realizzare anche quest’anno il Concorso, con l’auspicio di ritornare presto alla consueta manifestazione “dal vivo” e rivedere in azione tutte le componenti del “Concorso Scianguetta”: gli alunni, il personale della scuola, le famiglie, le autorità civili e religiose, le associazioni locali.

Ricordiamo con orgoglio gli anni trascorsi quando numerose scolaresche giungevano da ogni parte d’Italia, il palco gremito di bambini che ci regalavano performances di ogni genere, i comuni del comprensorio che spalancavano le loro porte e accoglievano in visita pullman carichi di allievi, gli artigiani e artisti locali che mostravano le più antiche tradizioni, le massaie che offrivano le prelibatezze del nostro territorio. Con un po’ di nostalgia, ma col desiderio forte di rivivere al più presto queste emozioni, vi aspettiamo numerosi alla cerimonia del 5 giugno in diretta facebook sulla pagina di Bassa Irpinia o su questo sito nella spazio dedicato alla Binews TV a partire dalle 17.00.

La commissione del Concorso “Carmine Scianguetta

