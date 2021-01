MANOCALZATI (Av): Tutto pronto per l’Open Day all’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”

È tutto pronto ormai all’ Istituto Comprensivo ” Don Lorenzo Milani” di Manocalzati del Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Serpico per l’ Open Day 2021 . La data scelta è quella di mercoledì 13 gennaio c.a., allorquando lo stesso D. S., i suoi collaboratori, Marco Imbimbo ed Estera Villacci e tutti i docenti dei tre ordini di scuola accoglieranno “virtualmente” i genitori degli alunni che entreranno per la prima volta nelle Scuole dell’Infanzia, nella Prima Classe delle Scuole Primarie, nella Prima Classe della Scuola Secondaria di I grado. Seppur in tempo di Pandemia, ma la passione, l’ amore, la professionalità delle tante componenti che compongono l’ Istituzione Scolastica di Manocalzati hanno permesso tutto ciò, per un I. C. quello del “Don Milani” divenuto davvero un faro formativo per una variegata utenza che si sviluppa in ben cinque comuni che interessano la stessa Istituzione Scolastica: Candida, Manocalzati, Montefredane con la frazione di Arcella, Parolise e San Potito Ultra. Un lavoro portato avanti anche grazie all’ausilio degli studenti che hanno realizzato con tanto di verve artistica le caratteristiche locandine di presentazione di questo Open Day 2021. Complimenti a tutti. Daniele Biondi

