MANOCALZATI. Open Day e Natale sono di casa all’Istituto “Don Lorenzo Milani”

Nella settimana appena trascorsa si sono succedute le occasioni per ospitare bambini, ragazzi ed adulti negli ambienti educativi dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”. In tutti gli edifici scolastici si sono vissuti momenti nei quali l’aria natalizia si è intersecata alla esposizione del piano dell’offerta formativa, realizzando il vasto calendario degli open day organizzato dal Collegio Docenti e dalla funzione strumentale di ambito. Nella scuola dell’infanzia, nella primaria

e nella secondaria di primo grado a Manocalzati le “giovani leve” hanno mostrato al pubblico oggetti natalizi, melodie e ritmi, ambienti educativi attrezzati, spazi laboratoriali. A San Potito Ultra gli alunni più piccoli hanno vissuto un momento di recita natalizia negli ambienti della parrocchia, per poi trasferirsi insieme agli alunni più grandi nell’edificio scolastico, nel quale sono state evidenziate le nuove tecnologie di supporto alla didattica ed il lancio di una possibile prima

classe nella secondaria di I grado, avente come seconda lingua comunitaria il tedesco. A Montefredane gli iscritti di tutte le classi e di tutte le sezioni hanno esposto al pubblico dei genitori i manufatti derivanti da laboratori artistici di composizione e di manipolazione ed anche in questo sito scolastico sono state enunciate le modalità e le tecniche di un

servizio di istruzione, proiettato all’anno scolastico 2020/21. Grande è stato il lavoro di tutti i docenti, che stanno giocando una importante partita, quella di ricostruire nell’Istituto Comprensivo ” Don Lorenzo Milani” le condizioni di una piena autonomia, che possa irrobustirsi anche nei territori di Candida e di Parolise, nei quali gli allievi delle sezioni dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado hanno allietato gli ambienti con coreografie e canti in tema con il periodo. Il dirigente scolastico reggente Vincenzo Serpico ha avviato una azione di collaborazione con l’istituzione scolastica di Chiusano San Domenico, sede anch’essa sottodimensionata e nelle mani della DS reggente dott.ssa

Brigliadoro. Dal primo è stato richiesto un incontro propedeutico alle future strategie, che dovranno vedere coinvolti ad un comune tavolo gli enti interessati dalle due scuole, al fine di valutare un’eventuale proposta organizzativa da sottoporre alla Provincia ed alla Regione Campania entro il settembre 2020.

