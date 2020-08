Mariglianella (Na): Antonella Fusco “Il mio impegno al fianco dei più deboli e dei bambini, mio idioma politico per Mariglianella”

Nel novero delle più valenti personalità che compongono la lista “Liberi di Volare” con Arcangelo Russo a Sindaco di Mariglianella, va sicuramente menzionata Antonella Fusco 40 anni, da tutti ben conosciuta per il suo sconfinato impegnato per il sociale, per i bambini, per gli ultimi. Una ragazza competente, già candidata nel 2015 alle Regionali con Caldoro Presidente. Ben quattromila preferenze allora, ne danno davvero coscienza della sua valenza. Mamma a tempo pieno, moglie a tempo indeterminato, ragazza umile e sempre disponibile con tutti, valori innati e non creati in Antonella Fusco proveniente da una famiglia come tante, semplice, composta da persone umili e dedite al lavoro. Da alcuni anni ormai Mariglianella ne ha saputo apprezzare ed apprezza, il suo impegno comunitario grazie all’Associazione senza scopo di lucro “Mulan” della quale è Presidente, che porterà avanti ancora più convinta di prima. “Testa, cuore, semplicità e coraggio…il mio investimento in questa campagna elettorale. Determinata a testa alta, porto con convinzione avanti i miei valori, i miei ideali e la mia esperienza di vita, senza lasciare nessuno indietro. Sempre vicina alle fasce più deboli, ai bambini è la caratteristica che mi contraddistingue. Orgogliosa di condividere e sostenere il progetto del candidato sindaco Arcangelo Russo.” Questa è Antonella Fusco. Daniele Biondi

