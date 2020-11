Marigliano, Caprio e Allocca capigruppo consiliari di Azzurra Libertà e Città in Movimento

Le liste di centro destra che compongono la maggioranza guidata dal sindaco Peppe Jossa hanno designato all’unanimità i capigruppo in consiglio comunale. A guidare Azzurra Libertà sarà Raffaele Caprio mentre a rappresentare Città in movimento sarà Pasquale Allocca.

Le indicazioni saranno comunicate domani nel corso della prima assemblea cittadina convocata per le 10. A Caprio e ad Allocca il compito di convogliare la proposta politica che è frutto di un progetto di responsabilità e di buona amministrazione per risollevare le sorti della città di Marigliano. I leader dei due gruppi lavoreranno per esaltare il lavoro delle compagini che hanno contributo alla formazione del nuovo governo locale e per dare concretezza al programma amministrativo che ha ricevuto la fiducia dei cittadini. Diritti, vivibilità, ascolto e soprattutto tutela della salute della comunità in un momento di particolare crisi sanitaria le priorità sulle quali eletti e non eletti si stanno già concentrando per dare le doverose risposte alle istanze di famiglie ed imprese in difficoltà”.

adsense – Responsive – Post Articolo